عادل الغضبان: تشكيل لجان لاستلام مبانى الخدمات بمدينة بورسعيد الجديدة

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا، لمتابعة موقف العمل في استلام مباني الخدمات بمدينة سلام مصر، في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد ، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وممثل مديرية الأمن وعدد من الجهات التنفيذية المختصة ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن مدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، إحدى المدن الواعدة، كونها مدينة من الجيل الرابع تشمل الأنشطة الصناعية واللوجيستية والسياحية والزراعية والسمكية ومناطق سكنية وتقام على مساحة 37 ألف فدان، موجها بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لسرعة إعمار هذه المدينة الواعدة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة تشكيل لجنة لاستلام مباني الخدمات الحكومية بالمدينة، بما يحقق مجتمع عمراني متكامل الخدمات، يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في سرعة اعمار المدينة، مشددا على مديري المديريات ضرورة استلام المباني قبل نهاية الشهر الجاري، لافتا الى انه سيتم اجتماع يوم 25 أغسطس لمتابعة مستجدات العمل.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة وضع خطة تسويقية لمدينة سلام والالتزام بها، وذلك لأعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة " سلام " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات، وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية المستمرة لسير ومعدلات العمل بمدينة" سلام "، لافتا أن المدينة الجديدة تعد مشروع تنموي متكامل لجميع المصريين.