محافظ المنوفية: توفير 228 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة خلال شهر يوليو

وأوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على وظائف بالقطاع الخاص، فقد تم تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم وذلك من خلال التنسيق والتواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص بمختلف الجهات المعنية، بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية والحد من البطالة.

ووجه المحافظ إدارة تشغيل الشباب بإعداد حصر شامل بصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل جادة للشباب ووفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك والإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والبوابات الإلكترونية للمراكز والمدن لتعريف الشباب بالوظائف.