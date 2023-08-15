محافظ المنوفية يتابع موقف تشغيل المجمعات الخدمية بقرى حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

عقد مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً موسعا لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالى ومعدلات الآداء بملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدقيقة وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال المقررة حفاظاً على حقوق المواطنين ومصالحهم، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرى إدارات الشئون القانونية والمالية ونظم المعلومات والتحول الرقمى والمنظومة الإلكترونية للتقنين ومركز معلومات شبكات المرافق.

وخلال الإجتماع ، تابع محافظ المنوفية موقف تشغيل مجمعات الخدمات بقرى مركزى أشمون والشهداء ودخولها الخدمة أمام المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، موجهاً بتوحيد السياسات التشغيلية للمجمعات ودعمها بلوحات إرشادية وحواسب ألية وتقديم كافة أوجة الدعم اللوجستى اللازم لدخولها الخدمة فى أسرع وقت، كما شدد المحافظ بعمل زيارات ميدانية لمتابعة إنتظام منظومة العمل بكافة المجمعات الخدمية والوقوف على أية معوقات لتذليها فورا.

هذا ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإتخاذ اللازم نحو تسريع إجراءات الطرح والترسية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023/2024، مؤكداً على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالخطة الجديدة والتواصل المباشر مع الشركات لتقديم الدعم اللازم، مع عرض عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لنهو المشروعات وفق البرنامج الزمني المحددة.

فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية برفع تراكمات القمامة ونواتج التطهير بالمجارى المائية والمصارف والترع للحفاظ على الصحة العامة المظهر الحضارى والجمالى، وكذا المتابعة الدورية للحدائق النموذجية التى تم الإنتهاء من تطويرها والإشراف على خطة رى الأشجار والمسطحات الخضراء بها لضمان الحفاظ عليها.

وفى نهاية الإجتماع ، تم إستعراض عدد من الموضوعات والملفات والقضايا الهامة والتى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التحلى بروح الفريق الواحد والتفكير خارج الصندوق ووضع حلول إبتكارية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.