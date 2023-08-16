اليوم السابع
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محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعيين 4 مدراء للإدارات التعليمية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 05:32 م
محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعيين 4 مدراء للإدارات التعليمية محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتعيين مديري إدارات تعليمية جدد بالزقازيق والحسينية ومشتول السوق والصالحية الجديدة.

 

وقال بيان للمحافظة، إن غراب أصدر القرار رقم 6578 لسنة 2023 بتكليف كلا من محمد احمد علي أحمد عراقي وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

 

وخالد محمد عبد العال نويرة وكيل إدارة الحسينية التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الحسينية التعليمية، ومحمد عبد الفتاح دسوقي عبد ربه وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مشتول السوق التعليمية، ومحمد مصطفى محمد عبد الرحمن وكيل إدارة الصالحية الجديدة التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.
 
 
وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكيلي الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

 


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