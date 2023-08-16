محافظ الشرقية: توفير 55 ألف فرصة عمل من خلال تمويل 18 ألف مشروع ضمن "مشروعك"

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة وذلك لتوفير 55 ألفًا و333 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و 91مليون و303 ألف جنيه ، حيث تم تنفيذ 18 ألفًا و 880 مشروعًا وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 14 أغسطس 2023م.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز ، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا وغيرها ".

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2574 مشروعا بقيمة 370 مليونا و 581ألفا و 535جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2729 مشروعا بقيمة 354 مليونا و 896 ألفا و 400 جنيه، ويليه الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت 819 مشروعا بقيمة 340 مليونا و 744 ألفا و 250جنيها.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.