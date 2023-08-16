محافظ الإسكندرية يلتقى وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إطار متابعة تنفيذ فعاليات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فى بداية اللقاء رحب الشريف بأعضاء الوفد على أرض الإسكندرية مؤكدًا أهمية هذا اللقاء وخاصة أنه يدعم تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة تعمل دومًا على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث حظت الإسكندرية بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسى فى المشاريع القومية على أرض الإسكندرية علي رأسها مشروع تطوير محور المحمودية ومحور المشير ابو ذكرى فضلًا عن تنفيذ مشروع بشاير الخير المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى للفئات الاكثر احتياجًا.

وقال:"لم نغفل ذوى الهمم فى رؤيتنا للتطوير فى الجمهورية الجديدة حيث وفرنا شاطئا لذوى الهمم والمكفوفين والذى يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم".

أما فيما يتعلق بملف المجتمع المدنى فى الإسكندرية أكد "الشريف" أن المحافظة تسعى دائما لفتح باب للتواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالشارع السكندرى كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسؤولين ومن ثم أنشأت المحافظة جروب واتس آب "الاسكندرية مواطن ومسؤول"يجمع بين كافة الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية للوقوف أولا بأول على جميع شكاوى المواطن السكندرى والعمل على حلها بشكل فورى.

ومن جانبه، عبر سعيد عبد الحافظ عضو المجلس ورئيس لجنة نشر الثقافة عن سعادته بحفاوة الترحيب مشيدًا بالتطور الذي لاحظه علي أرض الإسكندرية منذ بداية الزيارة، مؤكدا أن الأجندة التنفيذية للوفد تحمل عدة لقاءات مع المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين ووحدة حقوق الانسان بالمحافظة، كما تتضمن أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف علي مستوي الخدمات التي تُقدم ، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة علي مدار ثلاثة أيام لنشر ثقافة حقوق الانسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها فى مختلف المؤسسات الحكومية.

وفي الختام؛ وجه الشريف الشكر لوفد لجنة حقوق الانسان لزيارتهم عروس البحر الابيض المتوسط مثمنًا جهودهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصرى.

جاء ذلك بحضور؛ محمود بسيوني عضو المجلس ونائب رئيس لجنة الشكاوي و محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، وداليا المالكي مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمشرف العام علي منظومة شكاوي مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية وعدلى عبد العال مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية.