محافظ أسوان يترأس حوارا مفتوحا مع طلاب جامعيين فى ختام فعاليات أسبوع الشباب

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، حوار شبابى مفتوح مع الشباب من طلاب الجامعة، للرد على إستفساراتهم والوقوف على أفكارهم وآرائهم وطموحاتهم من أجل حاضرهم ومستقبلهم الواعد أختتمت فعاليات " أسبوع الشباب " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتحت عنوان " الحوكمة الخضراء .. دور الشباب فى تعزيز العمل المناخى ".

حضر الحوار، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتورة سلوى طبالة استشارى أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هناك اهتمام كبير وغير مسبوق بالشباب من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكينه لتحمل المسئولية باعتبارهم أمل المستقبل ، ونعمل على تشجيع وتحفيز الشباب للاستفادة من المنح المختلفة التى يتم تقديمها بالتعاون مع الهيئات الدولية ، مع الحصول على الدورات التدريبية لريادة الأعمال لتنفيذ المشروعات المنتجة.

وأشار إلى أننا نعمل دائماً أيضاً على تحقيق طموح أبناء المحافظة لوضع أسوان على الخريطة العالمية فى مجالات السياحة والإقتصاد والاستثمارات العالية القيمة ، تواكباً مع اسم عاصمة الشباب الأفريقى الذى يمثل براند دولى ذو مكانة دولية ، وهذا ساهم فى ترشيح أسوان لتكون عاصمة للسياحة العربية ليعود كل ذلك بالخير فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

وقدم محافظ أسوان التهنئة للسفير شون جونز المدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، لاستكمال مسيرة العمل التى تقوم بتنفيذها الوكالة على مدار 40 عاماً من الشراكة البناءة بين الشعبين المصرى والأمريكى ، وهو ما يتجسد فى البرامج المتعلقة بالحوكمة الخضراء ودور الشباب لتعزيز العمل المناخى ، والعمل على دعم السياسات الخضراء ، ويتطلب تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة من خلال المؤتمرات وورش العمل والحملات والندوات ، وتشجيع المؤسسات المجتمعية التى يقودها الشباب لإطلاق المبادرات الهادفة لخلق مجتمع أخضر وتطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة مثل قرية فارس الحاصلة على أفضل قرية فى مؤتمر المناخ " كوب 27 ".

فيما قدمت الدكتورة سلوى طبالة شكرها لمحافظ أسوان لما يبذله من جهود بناءة لرعاية ودعم الشباب ، والتعاون المثمر والفعال مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فى كافة المجالات.

وشهدت فعاليات الحفل الختامى قيام الشباب بتوجيه شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان لإتاحة الفرصة لمشاركتهم فى هذا الأسبوع الحافل والزاخم بالأنشطة المتعددة ، فضلاً عن ما يتم تنفيذه من مشروعات كبيرة من التطوير والتجميل وإحلال البنية التحتية على أرض المحافظة ، كما تم إطلاق مبادرة " لإعادة تدوير القمامة من المنازل " للمساهمة والمشاركة الإيجابية فى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ، وفقاً لرؤية مصر 2030 ، بالإضافة إلى التنسيق من الآن بين كافة الجهات المعنية لمواصلة تنفيذ أسبوع الشباب العام القادم بشكل أكثر تميزاً ، ويتم تخصيص يوم منه فى أحد مراكز المحافظة .