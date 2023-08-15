محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع لرعاية مجموعة من الأطفال والمسنين

فى لمسة إنسانية، أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتدخل السريع للتعامل مع مجموعة من الأطفال المعرضين للخطر نظراً لتواجدهم بالشارع دون عائل بإشراف من مبادرة " الناس لبعضهم " ، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع ومنسق المبادرة.

جاء ذلك بعد قيام مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف بتوجيه فريق برئاسة أمانى فاضل لتقديم كافة أوجه الرعاية لهؤلاء الأطفال، لحين وصول ذويهم حيث تم التنسيق مع إدارة مؤسسة رعاية الأطفال بكيما برئاسة أسامة حسين، لإستضافة الأطفال، وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لهم، وتم إيداعهم بالمؤسسة، وتوفير المتطلبات والمستلزمات المختلفة لهم.

وفى السياق، قدمت مبادرة "الناس لبعضهم" أيضاً بتوجيهات من محافظ أسوان، أوجه الرعاية المتكاملة لحالة إنسانية لمسن يعانى من شلل، فضلاً عن بتر ساقه مؤخراً بمستشفى أسوان الجامعى ، وبالتنسيق بين فريق التدخل السريع بأسوان وبنى سويف تم إيداع المسن بدار الرحمة لرعاية المسنين غير القادرين صحياً لتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة.