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مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع لإقرار التوصيات وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية.. صور

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:17 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع لإقرار التوصيات وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية.. صور الحوار الوطنى
كتب محمد السيد الشاذلى

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نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى، لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة ونظر التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
 
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أعلن من قبل أن مجلس أمناء الحوار عاكف فى اجتماعه المنعقد الآن على النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر فى التوصيات والمقترحات التى انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
 
وأوضح المنسق العام أن المجلس ينظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم.
 
جلسات الحوار الوطنى (1)
جلسات الحوار الوطنى (1)

جلسات الحوار الوطنى (2)
جلسات الحوار الوطنى (2)

جلسات الحوار الوطنى (3)
جلسات الحوار الوطنى (3)

جلسات الحوار الوطنى (4)
جلسات الحوار الوطنى (4)

جلسات الحوار الوطنى (5)
جلسات الحوار الوطنى (5)

جلسات الحوار الوطنى (6)
جلسات الحوار الوطنى (6)

 


الحوار الوطنى

مجلس امناء الحوار الوطنى

لجان الحوار الوطنى

اخبار مصر

توصيات الحوار الوطنى



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