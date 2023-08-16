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ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطنى ينعقد حاليا ليرفع توصياته للرئيس السيسى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:41 م
ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطنى ينعقد حاليا ليرفع توصياته للرئيس السيسى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب محمد السيد

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أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس امناء الحوار عاكف في اجتماعه المنعقد الآن على النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر في التوصيات والمقترحات التي أنتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأوضح المنسق العام أن المجلس ينظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء منعقد حاليا ليرفع اليوم لرئيس الجمهورية مخرجات الحوار.


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