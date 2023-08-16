قوافل حياة كريمة تختتم أعمال شهر أغسطس بالكشف الطبى على أهالى قرى سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم قوافل حياة كريمة العلاجية اعمالها خلال شهر أغسطس الجارى، بإجراء الكشف الطبى على أهالى قرى مدينة سفاجا " أم الحويطات والنصر" حيث تبدأ الكشف الطبى على الأهالى اليوم الأربعاء وغدا الخميس وبذلك قد تكون انتهت من أعمالها خلال شهر أغسطس التى بدأتها من قرى الشمال برأس غارب وصولا إلى قرى سفاجا.

وكانت قد انطلقت القوافل العلاجية الشهرية خلال أغسطس الجارى فى محافظة البحر الأحمر، من قرية الزعفرانة شمالا التابعة لمدينة رأس غارب، وذلك فى بداية الشهر الجارى واستغرقت فيها يومين.

وحسب الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، انتقلت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها فى قرية الزعفرانة، إلى قرية الأمل والجرف بمدينة القصير، حيث قضت فيها يومين ايضا ومنها لقرية المستعمرة بالقصير.

واستكملت بعد ذلك بقرى الخير ورأس حدربه بالشلاتين وحلايب، ثم مدينة حلايب قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، وبعدها اتجهت لمدينة مرسى علم وقرية ابو غصون التابعة لها، وانتهت من الاعمال بها امس الثلاثاء، وانتقلت القوافل إلى قريتي النصر وأم الحويطات بسفاجا اليوم الأربعاء وتعتبر آخر قوافل حياة كريمة خلال أغسطس.