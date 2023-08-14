القوافل العلاجية لحياة كريمة تجرى اليوم الكشف الطبى على أهالى مرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ القوافل العلاجية ، التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الاثنين، بإجراء الكشف الطبى على مواطنى مدينة مرسى علم بعد الانتهاء من اجراء الكشف الطبى على اهالى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تبدأ القوافل العلاجية اعمالها بمدينة مرسى علم، وتستغرق فيها يومين اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، وتستهدف فى مرسى علم قرية أبو غصون ووحدة مرسى علم" ومن مرسى علم تنتقل القوافل إلى قريتي النصر وأم الحويطات بسفاجا يوم الاربعاء المقبل وتعتبر اخر قوافل حياه كريمة خلال أغسطس.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية خلال أغسطس الجارى فى محافظة البحر الأحمر، من قرية الزعفرانة شمالا التابعة لمدينة رأس غارب، وذلك يوم الأربعاء قبل الماضى واستغرقت فيها يومين.

وحسب الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، انتقلت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها فى قرية الزعفرانة، إلى قرية الأمل والجرف بمدينة القصير، حيث قضت فيها يومى الجمعة والسبت والأحد ثم الإثنين بقرية المستعمرة بالقصير.

واستكملت بعد ذلك بقرى الخير ورأس حدربه بالشلاتين وحلايب، ثم مدينة حلايب وأمس وأول أمس بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، واليوم بمرسى علم وقرية ابو غصون التابعة لها .