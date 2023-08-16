قافلة طبية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى بـ14 قرية بكفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ وجمعية الاورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 145 مريض ضمن المرضي غير القادرين بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي 14 قرية تستفيد من قافلة الأورمان الطبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن المرضى المستفيدين من القافلة من 14 قرية وهم الخاشعة و 11 الحفير و13 الحفير وحامول العرب والمناوفة والسحابين والثمانين والحلمية والعزبة السمرا مركز الحامول، وقرى سنهور المدينة وجماجون ومحله مالك مركز دسوق، وقرية الشهابية مركز البرلس، يأتي ذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير الخدمات الطبية، والصحية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة للتخفيف من آلامهم، والحد من معاناتهم وذلك بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن القافلة قامت على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، وتضمنت تخصصات متنوعة (الصدر - العيون - العظام - المخ والأعصاب - الجراحة العامة - الأطفال - الباطنة)، موضحا إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا لجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماما.

وأضاف شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنط رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.