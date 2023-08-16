محافظ قنا يتفقد مشروعات تطوير المجمع الحرفى الصناعى بمنطقة الصالحية

وقال محافظ قنا، إن المشروع يضم إنشاء نقطتى إطفاء وإسعاف وكافتيريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بالمرحلة الاولي من المجمع الحرفي الصناعي، وأعمال إحلال وتجديد السور الأمامي وبوابات الدخول والخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه.

وأضاف الداودي، أن مجمع الصناعات الحرفية بمنطقة الصالحية مقام علي مساحة 50 فدانا ويشتمل مرحلتين" أولي - ثانية" تضم 542 ورشة حرفية، وتعد من التجارب الناجحة في نقل الورش الحرفية من المناطق السكنية الي مجمع خاص مما سمح بالتخلص من الضوضاء والتلوث السمعي والبصري وكل الصناعات التي تزعج السكان.

وتفقد المحافظ، عددا من الأماكن الشاغرة والتى من المقترح استغلالها كوحدات تجارية وخدمية لتلبية طلبات المستثمرين لإنشاء محلات تجارية وخدمية لتنوع مصادر الدخل وللتسهيل على المتعاملين مع الورش وتوفير الوقت والمجهود فى التنقل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.