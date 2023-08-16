طقس بورسعيد اليوم.. ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط وسطوع للشمس على كافة الأنحاء

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد ، اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، وسطوع للشمس على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج ووجود تيارات مائية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وحذرت محافظة بورسعيد المصطافين والأهالى من السباحة فى عمق البحر نظرا لوجود مثل هذه التيارات المائية التي تسبب خطورة على الحياة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شمال مصر يشهد أجواء حارة، وترتفع درجات الحرارة شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه تستمر لليوم الثالث على التوالى استمرار تكون السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء (مرتفعات سانت كاترين)، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة تصل إلى حد السيول أحيانا.



أحد بائعى الألعاب على شاطئ بورسعيد



الأمواج فى بورسعيد



الأمواج مرتفع ببورسعيد