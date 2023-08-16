طقس الإسكندرية اليوم.. حار نهارا رطب ليلا والعظمى تسجل 31 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا رطب فى ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 31 درجة، والصغرى تسجل 23 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ومن المتوقع أن يشهد غدا أيضا نشاط رياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70، وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.



الطقس ودرجات الحراره في الإسكندرية اليوم



درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية. اليوم



