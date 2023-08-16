ضبط 90 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة تموينيه علي عدد من المخابز والأسواق لضبط المخالفين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

وتشكلت مجموعة من الحملات يوم الاربعاء 16 أغسطس 2023، تحت إشراف على حسن- وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينيه

حيث قامت الحملات المجمعه بالمديرية (الرقابه التموينية و الرقابة التجاريه ناحيه ( نبروه ، منية النصر) بالاشتراك مع مديرى الادارات التالية( مركزميت_غمر، المنزلة، مركزالمنصورة ، بندر ميت غمر ، تمى_الامديد ، منية النصر)، وتم تحرير (90) مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

حيث جاءت مخالفات المخابز بتحرير 33 محضرا جاءت كالآتي

2 محضر تجميع بطاقات ( عدد 101بطاقة )، 1محضرعدم إعطاء بون صرف، 1محضر عدم نظافة ادوات العجين، 1 محضر توقف عن الإنتاج، 1محاضر عدم وجود قائمة بيانات، 2 محضرتجميع دقيق بقيمة ( 9شيكارة )، 4 محاضر تصرف في دقيق بقيمة ( 28شيكارة ) 9محضر عدم مطابقة للمواصفات، 10محضر نقص وزن مابين (7- 19) جم

وجاءت مخالفات الأسواق بتحرير (57) محضرا جاءت كالآتي :21 محضرعدم إعلان عن الاسعار، 14محضر بيع بازيد من السعر الرسمى ( سجائر)، 7محاضر عدم وجود شهادة صحية ،3محاضرسلع مجهولة المصدر،1محضر سلع بدون فواتير، 1 محضر عدم إعلان عن اسعار اسطوانه غاز ( مواد بترولية)، 1محضر عمل اكازيون بدون تصريح، 2 محضر عدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينية)، 3 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة ( 4702جنيه)، 4محاضرغلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تمويني)، إضافة للتحفظ على 2280علبة سجائر متنوعة – 500علبة معسل -50 كرتونة بسكوت كراون-2طن حديد

يأتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورأيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابيه على المخابز والأسواق لضبط المخالفين،وإستمرار الحملات التموينيه للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين