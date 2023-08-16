اليوم السابع
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ضبط 12 قطعة سلاح خلال حملة أمنية مكبرة في البحيرة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:18 م
ضبط 12 قطعة سلاح خلال حملة أمنية مكبرة في البحيرة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة أمنية استهدفت دائرتي (مركز وقسم شرطة دمنهور )، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 12 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 5 بنادق خرطوش – طبنجة – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة، بحوزة  15 متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 17 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهما لـ 15منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 1060 حكما قضائيا متنوعا.

 

 


حمله امنيه

مخدرات

اسلحه



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