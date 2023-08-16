ضبط سجائر بدون فواتير دالة على الحيازة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر، حفاظا على انتظام وضبط الأسواق.

وقامت إدارة غرب والجمرك التموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى رزق رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة 397 علبة سجائر، أنواع مختلفة بدون الفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.

وكذلك 172 علبة سجائر مجهولة المصدر مختلفة الأنواع و80 كيس تبغ أجنبي مجهول المصدر، وتحرير محضر حيازة 100 علبة سجائر لعدم وجود فواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وتحرير محضر حيازة 98 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر مهربة جمركيا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.