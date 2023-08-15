اليوم السابع
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ضبط مواد غذائية وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بقنا

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:26 م
ضبط مواد غذائية وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بقنا جانب من المضبوطات
قنا صابر سعيد

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شنت مديرية التموين بقنا، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية على الأسواق تمكنت من خلالها ضبط منتجات مجهولة المصدر، وجاءت بناء على توجيهات أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا.
 

قال السيد، إن الحملة أسفرت عن ضبط 1000 كرتونة مثلجات أطفال، 500 لفة مياه غازيه

 400 كرتونة زيت طعام، 30 عبوة جبنه بيضاء، 75 قاروصة سجائر، جميعهم مجهول المصدر، وفي مركز أبوتشت تم ضبط سجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 17  طبق كبده مجهول المصدر، و50 لفة ملح مجهولة المصدر في نقادة.
 

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، ضبطت الحملة  في مركز قوص قاروصة سجائر مجهولة المصدر، 22 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر، 24 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، محضرين  خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، محضر نقص وزن الخبز.
 

 

 


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