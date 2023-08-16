"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية بنى روح ضمن مبادرة حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

يتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذها مديرية الصحة للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية، حيث تنطلق قافلة طبية مجانية الأربعاء 16 أغسطس الجارى، وعلى مدار يومين متتاليين بقرية بنى روح بمركز ملوى، لتقديم الخدمات الطبية لأهالى القرية.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.