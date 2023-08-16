اليوم السابع
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شيخ الأزهر ينعى العالم الجليل طاهر الحامدي مدير عام مجلة الأزهر سابقا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:39 م
شيخ الأزهر ينعى العالم الجليل طاهر الحامدي مدير عام مجلة الأزهر سابقا الشيخ طاهر الحامدي مدير عام مجلة الأزهر سابقا
كتب لؤى على

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نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل والمربي الكبير الشيخ طاهر الحامدى، مدير عام مجلة الأزهر سابقا، والذى وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء. 
 
ويقدر شيخ الأزهر وعلماؤه وطلابه، جهود الفقيد الراحل في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر المنهج الأزهري من خلال إسهاماته في معاونة الباحثين وطلاب العلم، والارتقاء بمجلة الأزهر طوال فترة عمله، وأثره المبارك في التربية الروحية والاستقامة على طريق الله وتعاليم نبيه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والأولياء والصالحين من بعدهم. 
 
وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأسرة الكريمة للفقيد، وإلى تلاميذه ومريديه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل العزيز بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة العلم والأزهر في ميزان حسناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 

مجلة الازهر

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