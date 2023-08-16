شركة مصرية تنتهى من تسليم الجسر الخامس فى الموصل بالعراق بتكلفة 60 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

سلمت شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام "جسر نينوى" الخامس والبالغ تكلفته نحو 60 مليون دولار بعد إنجاز المشروع الهام، الذى افتتحه مؤخرا‬ محافظ نينوى نجم الجبوري ووزير الإعمار والإسكان بنكين ريكانى، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين المصريين، والمهندس محمد نافع مدير فرع الشركة بالعراق، ويعد المشروع أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تم تنفيذها بنجاح وبجهود مشتركة لإعادة إعمار مدينة الموصل.

وعلى جانب آخر، تبدأ الشركة في تنفيذ مشروع جديد عبارة عن تطوير تقاطع "معسكر الرشيد" مع "سريع الدورة" في بغداد، بتكلفة 40 مليون دولار، وذلك خلال مدة 10 أشهر، حيث تم إكمال أعمال تجهيزات الموقع بالكامل، مع إيصال كافة الخدمات من كهرباء وخدمات صحية.

علاوة على تخصيص قطعة أرض من قِبل "بلدية الكرادة" لمعمل الكونكريت لتجهيز العمل بالخرسانة الجاهزة والعمل جارى على نصب المعمل لاسيما بعد إجراء اختبارات التربة، وتنفذ الشركة حاليا التصاميم من قِبل مكتب استشارات هندسية.

جدير بالذكر أن توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام تقتضى بسعى الشركات للفوز بمشروعات خارج مصر لتوفير العملة الصعبة، وتحسين موارد الشركات.