اليوم السابع
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شخص يهشم رأس عمه بضربة فأس أثناء مشاجرة فى الدقهلية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:19 م
شخص يهشم رأس عمه بضربة فأس أثناء مشاجرة فى الدقهلية مشاجرة - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشي

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لقي شخص مصرعه على يد نجل شقيقه، بعدما تعدى عليه بضربه بفأس على رأسه خلال مشاجرة بينهما، وذلك بعزبة الملاحة التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة 
 
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي إلى مأمور المركز، بوصول شخص يدعى عبدالرازق عبد الواحد زيدان، ويبلغ من العمر 56 عاما، مقيم بعزبة الملاحة التابعة للمركز، جثة هامدة ادعاء تعد من آخرين.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم ويدعى أحمد ز.ع.ال. ونجل عمه، وتدخل والد الثاني للدفاع عنه، وتطور الخلاف بين الطرفين، وتعدى الجاني على عمه بضربه بفأس على رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة.
 
تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات
 
 

 


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