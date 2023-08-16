وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن تخطط كوريا لإرسال سفينة الإنزال تشونجابونج بالإضافة إلى 180 فردًا، من بينهم مشاة بحرية، إلى تدريبات شراكة المحيط الهادئ، التي بدأت في التاسع من أغسطس الجاري وستستمر حتى 21 نوفمبر المقبل ، كما من المقرر أن تنضم وحداتها إلى التدريبات في الفلبين وماليزيا من 21 أغسطس حتى 16 سبتمبر.

وأضافت أنه يشارك في المناورات التي تتم بقيادة أسطول الولايات المتحدة الهادئ، قوات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا واليابان ونيوزيلندا. وقد تم إطلاقها في عام 2004 كجزء من جهود التغلب على الضرر الذي أحدثته موجات تسونامي التي ضربت جنوب وجنوب شرق آسيا مشيرة إلى أن "التدريبات فرصة جيدة لتحسين القدرات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث بالتعاون مع القوات متعددة الجنسيات، وتعزيز التعاون العسكري مع الدول المشاركة".

يذكر أنه سيشارك الأفراد الكوريون من 21 حتى 31 أغسطس في تدريبات في محيط سان فرناندو في الفلبين، حيث سيقدمون المساعدة في بناء مدرسة محلية والمشاركة في تدريبات على علاج المرضى ونقلهم والاستجابة لأمراض الحيوانات المعدية.

وفي ماليزيا، ستجري الوحدة ما بين يومي 5 و16 سبتمبر تدريبات على إنشاء مستشفى ميداني، والاستجابة للكوارث وعلاج ضحايا القتال، والانضمام إلى مشروع لإصلاح مدرسة محلية.

