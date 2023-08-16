سائق ومسعف ينقذان حياة طفل بعد ابتلاعه "بلية" فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أنقذ سائق ومسعف بوحدة إسعاف انفسط بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، طفلا من الموت المحقق بعد ابتلاعه جسم غريب «بلية زجاج»، أثناء لهوه.

وفوجئ المسعف محمد صلاح والسائق عبد التواب قطب بدخول أهلية طفل عليهم داخل وحدة الإسعاف يحملان طفل صغير لا يتعدى عمره 3 سنوات، فى حالة صحية صعبة بعد ابتلاعه جسم غريب «بلية زجاج»، أثناء لهوه، مما أدى إلى انسداد مجرى التنفس بشكلٍ كلى، وهو ما يستدعى تدخل عاجل لإنقاذ الطفل.

وتمكن السائق والمسعف نتيجة التدريبات المستمرة على التعامل مع جميع حالات الطوارئ، من التعامل مع حالة الطفل الصغير بشكل عاجل، وإنقاذ حياته، حيث تمكنا من استخراج الجسم الغريب «بلية زجاج» من مجرى التنفس وإنقاذ حياته من الموت المحقق.