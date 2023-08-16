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سائق ومسعف يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببنى سويف

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:59 ص
سائق ومسعف يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببنى سويف فريق الإسعاف
بنى سويف هانى فتحى

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نجح مسعف وسائق بفرع هيئة الإسعاف ببنى سويف، اليوم الأربعاء، فى مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، وتم إنقاذها والتعامل الفورى مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود، والاطمئنان على العلامات الحيوية له خلال نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزى.
 
وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بنى سويف، إخطاراً بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بمركز الواسطى، وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.
 
وتدخل طاقم الإسعاف المكون من محمد حسين وكامل عيد لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزى، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.
 
ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.
 
 

 


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