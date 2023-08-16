اليوم السابع
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زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد لمتهمين بـ"خلية اللجان النوعية"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 07:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد لمتهمين بـ"خلية اللجان النوعية" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زي النهارده من 3 سنوات، يوم 16 أغسطس 2020، دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات، لمتهمين اثنين، فى إعادة محاكمتهما فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة"، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.
 
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.
 
يذكر أن قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

خلية اللجان النوعية

الجنايات

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المستشار محمد السعيد الشربينى

دائرة الإرهاب

جماعة الإخوان الإرهابية



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