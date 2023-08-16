زوجة لمحكمة الأسرة: طالبنى بتربية طفلين غريبين واكتشفت أنهما ابنا ضرتى

كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوى طلاق لزواج زوجها، ودعوي حبس ضده أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد نفقة أولادها بإجمالي 120 ألف جنيه متجمد عن 9 شهور منذ وقوع الخلاف بينهما، لتؤكد:" زوجي دخل عليَّ بطفلين، وطلب مني استضافتهما بمنزلي وعندما تعجبت ورفضت وحاولت معرفة صلة قرابته بهم، اتضح أنه والدهم وأنه متزوج منذ 5 سنوات".

وقالت الزوجة:"تعرضت لأكبر صدمة في حياتي فزوجي لم يتذكر طوال تلك السنوات أن يخبرني بزواجه، وفعل هذا فقط عندما اضطرته الظروف بعد أن لاحقته زوجته بدعوى طلاق وتركت له الأطفال ليتحمل المسؤولية".

وتابعت فى الدعوى: "طالبته بتطليقي وعندها رفض الإنفاق على أبنائه رغم يسر حالته المادية وفقاً للدخل، اتهمني بالتعسف في حقه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوى نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.