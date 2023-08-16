رئيس وزراء الهند: ستصبح دولتنا متقدمة بحلول الاحتفال المئوي باستقلالها في 2047

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء إن الهند ستصبح دولة متقدمة بحلول الاحتفال المئوي باستقلالها في عام 2047، مطالبا المواطنين بألا يتخلوا عن هذا الحلم.

وتابع خلال خطابه بالاحتفال السنوي الـ77 باستقلال البلاد أن الهند تتوجه نحو حلمها، مشيرا إلى أن العمل الجاد أمر أساسي إلا أن الهوية الوطينة هي القوة الأكثر أهمية، مشددا على أهمية تعزيز الشخصية الوطنية والتغلب على التحديات، وذلك حسبما أوردت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة عدم التسامح مع الفساد تحت أي ظرف، مضيفا أن الهند هي أم الديمقراطية وتعد نموذجا للتنوع وأنه رغم تعدد اللغات واللهجات والعادات إلا أنه يجب على البلاد أن تتحرك على أساس الوحدة.