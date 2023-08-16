رئيس جامعة حلوان يستقبل الملحق الثقافي للمملكة الأردنية الهاشمية لبحث تعزيز التعاون

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ، الدكتور عبد الله الحراحشة، الملحق الثقافي للمملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين الجامعة والأردن.

تناول اللقاء حول زيادة عدد الطلاب والباحثين الأردنيين الوافدين إلى الجامعة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

ومن جهته، أعرب الدكتور قنديل عن استعداد الجامعة لتوفير كل الدعم والإمكانيات لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين الجامعة والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلي ضرورة تعزيز أعداد الوافدين بجامعة حلوان، مؤكدًا : نحن نعمل دائما على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، وذلك بهدف تعزيز الثقافة وتبادل الخبرات بين الطلاب، ويأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة لتكون وجهة جذب للطلاب العرب والمتميزين في مختلف التخصصات، لدعم جهود جامعة حلوان في تعزيز التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية من أجل توفير السبل والآليات اللازمة لجذب الطلاب وتوفير برامج تعليمية ملائمة لاحتياجاتهم.

وتحدث رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - عن أهمية توسيع قاعدة الطلاب الوافدين والاستفادة من تنوع الثقافات والخلفيات العلمية في إثراء البيئة التعليمية بالجامعة، وأعرب عن استعداد الجامعة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم الأكاديمي للطلاب الوافدين، قائلا خلال اللقاء "نحن نسعى لبناء جسور تواصل قوية تعزز من تبادل المعرفة وتعميق الروابط الثقافية بين البلدين وملتزمون بتعزيز التعاون الثقافي مع الأردن وتقديم بيئة دراسية مثمرة للطلاب والباحثين الأردنيين الذين يختارون جامعتنا لمواصلة تعليمهم وأبحاثهم".

وتحدث "قنديل" عن نشأة جامعة حلوان حيث تم تأسيسها عام ١٩٧٥ ولكن كلياتها سبقت ذلك التاريخ، واستكمل حديثه بتعريف الجامعة أنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات التخصصات المتفردة، ثم استكملت جميع التخصصات.

وأوضح الدكتور عبدالله الحراحشة، أن المملكة الأردنية تنظر لجمهورية مصر العربية باعتبارها امتدادا لأبناء الشعب الأردني ليس فقط على الصعيد التعليمي ولكن على كافة الأصعدة .

وأعرب الملحق الثقافي للمملكة الأردنية الهاشمية عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل، موضحا أهمية ومحورية التعاون بين مصر والأردن مؤكداً الاستعداد التام لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التعاون مع جامعة حلوان، مشيدا بجهود جامعة حلوان في تعزيز التعليم والبحث العلمي.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة.