رئيس جامعة حلوان: الدراسة الجامعية تحديد للمستقبل والتدريب وممارسة التخصص مهم

كتب محمد صبحى

طالب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، طلاب الثانوية العامة بالبحث عما يناسب إمكانياتهم واحتياجات سوق العمل، موضحًا: "على سبيل المثال بجامعة حلوان لدينا فى كلية السياحة والفنادق برامج التعليم التبادلى الطالب يدرس الكلية يومان ويذهب إلى التدريب فى الشركة لمدة 4 أيام أسبوعيا والشركة تتحمل مصروفات الطالب بالجامعة وتقدم له راتب شهرى وبعد انتهاء الدراسة يتم توفير فرصة عمل فى إدارة الشركة".

وأشار الدكتور السيد قنديل فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن كلية تكنولوجيا التعليم وتضم برامج تكنولوجيا السيارات الهجين وتكنولوجيا الميكاترونكس وبكالوريوس التكنولوجيا وبرنامج الاتصالات وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج التحكم الصناعي، وهى من الكليات الهامة التي تصدر خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل لأنها برامجها تلبى احتياجات سوق العمل

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة تضم كلية الاقتصاد المنزلى من الكليات المهمة، وتضم 3 برامج مهمة مثل برنامج التغذية وبرنامج الملابس وبرنامج الجلود والإدارة المؤسسات، وجميعها برامج تجد فرصتها فى سوق العمل المصرى وتمكن الطلاب من التوظيف بعد التخرج فضلا عن كليات التربية الفنية والموسيقية التي تنمى مهارات الطلاب .

ووجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان رسالة إلى طلاب الثانوية العامة بأن الدراسة تختلف فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى، غير أن مرحلة الدراسة الجامعية هي تحديد للمستقبل، وذلك يتحكم فى التوظيف، وعلى الطلاب تطوير الذات والتدريب والممارسة للتخصص، لأنه من الأمور المهمة لسوق العمل.