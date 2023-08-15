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رئيس جامعة المنوفية يتابع تقييم ملفات الكليات المتقدمة لجائزة التميز الحكومى

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:51 م
رئيس جامعة المنوفية يتابع تقييم ملفات الكليات المتقدمة لجائزة التميز الحكومى جانب من الفعاليات
المنوفية - محمود شاكر

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افتتح اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتوره نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومى.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومى ورئيس فريق إدارة جائزة الجامعة للتميز الحكومي فعاليات التقييم  لملفات كليات الجامعة المتقدمة لجائزة الجامعة للتميز الحكومي والتى تمتد لمدة أسبوعين سيتم خلالها التقييم المكتبي للملفات ثم التقييم الميداني من خلال الزيارات الميدانية للكليات المتأهلة التي ستشتمل عليها القائمة المختصرة طبقا لنتائج التقييم المكتبي.
 
وأشرف على عملية التقييم من إدارة الجائزة الوطنية بوزارة التخطيط كل من الدكتور محمد عبد السلام  مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور حازم شرف الدين استشارى التدريب وتوكيد الجوده لجوائز التميز المؤسسى، والدكتورة إسراء حسنى مدير الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي وأعضاء فريق إدارة جائزة جامعة المنوفية للتميز الحكومي.
 
جاء ذلك بحضور الدكتوره نها عثمان أستاذ مساعد بكلية الآداب والمنسق المساعد للجامعة للتميز الحكومي،  والدكتورة رانيا عزمي وكيل كليه الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وائل خلوصى مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضو إدارى، حامد شريف مدير إدارة الدراسات العليا بكلية طب الأسنان وسكرتير لجنة التميز الحكومى.

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