اليوم السابع
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رئيس الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون يقدم التهنئة لرئيس النيابة الإدارية لتوليه منصبه الجديد

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 07:34 م
رئيس الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون يقدم التهنئة لرئيس النيابة الإدارية لتوليه منصبه الجديد رئيس الدائرة الاولى إرهاب يقدم التهنئة لرئيس النيابة الإدارية
كتب إبراهيم قاسم - عبد الله محمود

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استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، المستشار سامح عبد الحكم رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، وذلك لتقديم التهنئة لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمناسبة توليه منصبه.
 
وخلال اللقاء، أكد المستشار سامح عبد الحكم، تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، مشيدا بدورها في مكافحة أوجه الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة ، فضلا عن تتبع وفحص الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الإدارية بالدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية مستقلة تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
 
رئيس الدائرة الاولى إرهاب بوادي النطرون يقدم التهنئة لرئيس النيابة الإدارية
رئيس الدائرة الاولى إرهاب بوادي النطرون يقدم التهنئة لرئيس النيابة الإدارية

رئيس الدائرة الاولى إرهاب بوادي النطرون يقدم التهنئة لرئيس النيابة الإدارية (2)
رئيس الدائرة الاولى إرهاب بوادي النطرون يقدم التهنئة لرئيس النيابة الإدارية (2)

 


النيابة الإدارية

المستشار سامح عبد الحكم

رئيس الدائرة الأولى ارهاب

وادى النطرون

رئيس النيابة الإدارية



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