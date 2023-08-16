دورات تدريبية بجامعة كفر الشيخ لمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطى المخدرات

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ عدد من الفاعليات منها الدورات التدريبية للطلاب ليكونوا سفراء للجامعة في نشر الوعي داخل كليات الجامعة، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار تنفيذ خطة الدولة، بالجامعات المصرية لمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطي المخدرات.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انطلاق خامس الدورات التدريبية التوعوية من كلية الطب البشري، و تمحورت الدورة في أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر، ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة المشكلة، والمخدرات والفئات المجتمعية، وعوامل الخطورة والحماية من المخدرات، ودور الوعي في مواجهة مشكلة المخدرات، أثر المخدرات على استقرار المجتمع، والمخدرات كأحد أشكال الحروب، والأنواع الحديثة من المخدرات، وتحديات في مواجهة المخدرات.

كما تطرقت الدورة إلى التعرف على فئات المدمنيين، وما هي المحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية التي تعد سببا في الإقبال على الإدمان، وتوضيحا لأنواع الإدمان والمخدرات، والمخاطر الصحية الناتجة عنها، وأشكالها المتنوعة المعروفة منها وكذلك الأنواع الجديدة المستحدثة، ومخاطر كل نوع من تلك الأنواع الجسدية والعقلية على الدم ومناعة الجسم وعلى الجهاز العصبي وباقي الأعضاء وفي نهاية الندوة ،تم مناقشة وسائل العلاج الممكنة وعن الانسحاب من الإدمان كأحد تلك الوسائل وطرق الوقاية، وإعطاء بعض النصائح لتجنب الإدمان شملت نصائح خاصة بالأسرة والشباب.

واختتمت الدورة بتفضل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسليم الشهادات وتكريم طلاب كلية الطب البشري في ختام الدورة التدريبية.