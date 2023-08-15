دورات تدريبية عن "إنتاج حقائب نسائية بأسعار اقتصادية" بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ورشة تدريبية بعنوان "إنتاج حقائب نسائية بأسعار اقتصادية"، وذلك ضمن مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بكافة الجامعات المصرية، برعاية الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى، ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والورش التى يتم فيها تدريب الطلبة، حيث يتم تنفيذ الدورة التدريبية على مدار ثلاثة أيام متتالية، وتستهدف الدورة تدريب الطلبة على صناعة الحقائب اليدوية كأحد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك تفعيلا لمحور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية الحرف اليدوية، ومنها مشروعات مثمرة للطلبة ولريادة الأعمال، وأنها ذو أهمية كبيرة فى المجتمع، حيث تهتم وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة كفر الشيخ بمبادرة الطالب المنتج وذلك لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر من طلبة الجامعة بهدف تمكينهم اقتصاديا وخلق فرص عمل متنوعة، والتأهيل لسوق العمل من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على طرق ومصادر تمويلها.

كما أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بجهود وحدة التضامن بالجامعة، وحفز الجميع على الإبتكار والإبداع وضرورة وأهمية تقديم الأفكار الجديدة موضحاً أنه سيتم تنفيذ العديد من الورش التى تساعد على إكساب المهارات الحرفية وكيفية توليد الأفكار ودراسات الجدوى لقابليتها للتطبيق.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن اليوم الأول للدورة التدريبية تناول عرض نماذج لحقائب يدوية يتم تدريب الطلبة عليها، ويتم تعريف الطلاب بأنواع الخامات وانواع الغرز المستخدمة في صناعة الحقائب اليدوية، وكيفية قص الشبك المستخدم في الهيكل الداخلي للحقيبة، وذلك بهدف تشجيع الطلبة على تعلم وإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى إطار دعم الشباب وزيادة دخل الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها.



المشاركون في الدورة



دورات تدريبية عن انتاج حقائب نسائية بأسعار اقتصادية بجامعة كفر الشيخ (1)