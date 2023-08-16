حبس راكب حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة عبر مطار القاهرة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، تمكنت ضبط راكب مصرى بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر.

البداية كانت اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية، حيث استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لأى شئ مخالف، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويًّا تم ضبط 20 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 200 قرص.