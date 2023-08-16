جامعة أسوان تشارك فى فعاليات مؤتمر حوار الثقافات

أسوان- صلاح المسن

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة اسوان ، فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت عنوان «نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام».

وأعرب رئيس جامعة أسوان عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي انطلاقا من منطلق نشر مبادئ وقيم السلام بين مختلف أطياف المجتمع، والعمل علي نشر مفهوم الخطاب الديني، في دعم أواصر العلاقات الإنسانية نحو تحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي، وأن هذا يتحقق من خلال مشاركة كافة الجهات والمؤسسات الفكرية، والتنويرية في القيام بدورها نحو تحقيق الاستقرار في المجتمع.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة في "تصريحات صحفية" أن المؤتمر عقد على مدار يومين، وتضمن اليوم الأول عقد الجلسة الافتتاحية، حول دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولى.

وأضاف الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة اسوان، بأن الملتقي أقيم بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس، اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كما تضمنت الفعاليات عقد جلسات نقاشية حول: الفكر الديني والتنمية المستدامة، والحضور الديني والمجال العام.