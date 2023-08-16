تنسيق الجامعات.. قائمة كليات ومصروفات الدراسة بجامعة برج العرب التكنولوجية

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية عن تفاصيل استقبال الدفعة الثانية الجديدة بالجامعة وتفاصيل البرامج والكليات والمصروفات السنوية للطلاب الجدد على أن تكون كالآتى:

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية:

• السنة الأولي 15 ألف جنيهاً

• السنة الثانية 15 ألف جنيهاً

• السنة الثالثة 20 ألف جنيهاً

• السنة الرابعة 20 ألف جنيهاً كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة:

• السنة الأولي 15 ألف جنيهاً

• السنة الثانية 15 ألف جنيهاً

• السنة الثالثة 20 ألف جنيهاً

• السنة الرابعة 20 ألف جنيهاً

علي أن تكون الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة بعد القبول من مكتب التنسيق كالاتي:

• بطاقة ترشيح الطالب الصادرة من مكتب التنسيق.

• أصل شهادة الثانوية العامة المائية + 3 صور منها.

• أصل شهادة ميلاد حديثة مائية موضح بها الرقم الثلاثي للذكور + 3 صور منها.

• عدد 3 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

• عدد 3 صور من البطاقة الشخصية لولى أمر الطالب. • نموذج 2 جند للطالب + 6 او 7 جند.

• عدد 8 صورة شخصية للطالب 4 في 6.

• استمارة الكشف الطبى.

وسوف يتم الإعلان فيما بعد عن الموعد المحدد لاستقبال الجامعة لتقديمات الطلاب الجدد دون الحاجة لإجراء أي مقابلات شخصية مع الطلاب ولا اختبارات لقدرات، على أن تكون فترة التقديمات مقسمة بين طلاب الثانوية العامة في أيام محدده وطلاب الثانوي الفني في أيام اخري وغيرهم من الطلاب، على أن يتم استكمال هذه الأوراق المطلوبة بعد توجه الطالب لمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية - حي الجامعات؛ لإدارة شئون الطلاب وسحب ملف التقديم بموجب بطاقة الترشيح الصادرة من مكتب التنسيق، وأن ليس للجامعة أي فروع اخري خارج مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

وقد أصدرت الجامعة صباح يوم الاثنين بيان رسمى لها نشر عبر موقعها الرسمى على صفحة التواصل الاجتماعى " فيس بوك " - جامعة برج العرب التكنولوجية – وبعض من المواقع الإخبارية، أوضحت فيه الجامعة عن طرق التقديم من خلال مكتب التنسيق أو من خلال الجامعة مباشرةً، وكلياتها واقسامها، ونظام الدراسة بها وأن الجامعة لم تخرج أى من الدفعات حتى الآن، فهى جامعة مصرية حكومية بدأت الدراسة بها فى العام الماضى فى أكتوبر 2022 كأول دفعة لها.

كما توضح الجامعة موقفها من قبول تحويلات الطلاب من الجامعات المناظرة أو الجامعات الأخرى من عدمه بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التنسيق والنظر فى استكمال أعداد الطلاب من خلال قبولهم من مكتب التنسيق.