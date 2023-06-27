10 معلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تعتبر جامعة برج العرب التكنولوجية واحدة من 7 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023، وقد طرحت الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وينشر " اليوم السابع" تخصصات الجامعة.

1- ،تشمل أقسام (تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السكك الحديدية

2- تتضمن تكنولوجيا الجرارات والمُعدات الزراعية

3- تشمل تكنولوجيا الغزل والنسيج

4- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

5- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وتكنولوجيا مساعد تمريض وتكنولوجيا تركيبات الأسنان).

6- جامعة برج العرب التكنولوجية تمثل إنجازًا كبيرًا تم تحقيقه في فترة وجيزة

7- الإنجاز يأتي استكمالًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى بمختلف أنحاء الجمهورية،

8- تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة في كافة ربوع الوطن.

9- الإنجاز جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء جامعات تكنولوجية لتطوير هذا القطاع الهام.

9- افتتحها رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر يونيو