اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 08:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

10 معلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:30 م
10 معلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية جامعة برج العرب التكنولوجية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر جامعة برج العرب التكنولوجية واحدة من 7 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023، وقد طرحت الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وينشر " اليوم السابع" تخصصات الجامعة.

1- ،تشمل أقسام (تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السكك الحديدية

2- تتضمن تكنولوجيا الجرارات والمُعدات الزراعية

3- تشمل تكنولوجيا الغزل والنسيج

4- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

5- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وتكنولوجيا مساعد تمريض وتكنولوجيا تركيبات الأسنان).

6- جامعة برج العرب التكنولوجية تمثل إنجازًا كبيرًا تم تحقيقه في فترة وجيزة

7- الإنجاز يأتي استكمالًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى بمختلف أنحاء الجمهورية،

8- تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة في كافة ربوع الوطن.

9- الإنجاز جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء جامعات تكنولوجية لتطوير هذا القطاع الهام.

9- افتتحها رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر يونيو


الاسكندرية

اخبار المحافظات

الجامعة التكنولوجي

جامعه برج العرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة