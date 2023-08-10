أسباب نقص فيتامين ب 12.. كيف تحصل عليه من طعامك؟

كتبت إيناس البنا

يرتبط التعب والضعف وفقر الدم والمشاكل العصبية بنقص فيتامين ب 12، يُعرف فيتامين ب 12 أيضًا باسم كوبالامين، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء يلعب دورًا مهمًا في وظائف الجسم المختلفة، على عكس العديد من العناصر الغذائية الأخرى، لا يُصنع فيتامين ب 12 في جسم الإنسان، يتم إنتاجه عن طريق بكتيريا معينة، خاصة في أحشاء الحيوانات والبشر ، ويدخل جسم الإنسان من خلال استهلاك المنتجات الحيوانية أو الأطعمة المدعمة، إذن ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟

ما يفعله فيتامين ب 12 للجسم :

ـ تخليق الحمض النووي: فيتامين ب 12 ضروري لتخليق الحمض النووي ، المادة الوراثية الموجودة في كل خلية من خلايا الجسم.

ـ تكوين خلايا الدم الحمراء : يشارك فيتامين ب 12 في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

ـ الوظيفة العصبية: فيتامين ب 12 ضروري للحفاظ على صحة الخلايا العصبية ودعم الوظيفة العصبية المناسبة . يمكن أن يؤدي النقص إلى أعراض عصبية مثل الوخز والخدر وحتى التغيرات المعرفية. وذلك حسب دراسة نشرتها مجلة The American جمعية طب الشيخوخة .

أسباب نقص فيتامين ب 12

وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، عندما يتعلق الأمر بنقص فيتامين ب 12 ، فإن بعض العوامل يمكن أن تشكل مخاطر أكبر، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في السيطرة على نقص فيتامين ب 12 حيث يوجد الفيتامين بشكل أساسي في الأطعمة مثل اللحوم والبيض والحليب، أيضا ، بعض الأطعمة مدعمة بفيتامين ب 12 بما في ذلك بعض منتجات الخميرة الغذائية وحبوب الإفطار. قد يحتاج الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين إلى تناول مكملات فيتامين ب 12.

يمكن أن يؤدي الاستئصال الجراحي لبعض أجزاء الأمعاء أو المعدة إلى تقليل كمية العامل الداخلي الناتج إلى جانب تقليل المساحة المتاحة لامتصاص فيتامين ب 12.

يمكن أن تؤثر الأمراض المعوية مثل الداء البطني وداء كرون على امتصاص فيتامين ب 12، كما يمكن أن تؤدي عدوى الدودة الشريطية المكتسبة من تناول الأسماك الملوثة إلى نقص فيتامين ب 12.

فقر الدم الخبيث هو حالة مهمة أخرى مسؤولة عن نقص فيتامين ب 12. في هذا ، يتم مهاجمة خلايا المعدة المسؤولة عن إنتاج مادة تسمى العامل الداخلي من قبل جهاز المناعة في الجسم، لا يمكن إنتاج فيتامين ب 12.

أفضل الأطعمة لإضافتها إلى نظامك الغذائي



اتباع نظام غذائي صحي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة يمكن أن يساعد في منع بعض أشكال نقص فيتامين ب 12، وتشمل هذه