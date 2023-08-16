تعويض مناسب عن الأرض أو البيت.. الرئيس السيسى يطمئن أهالى مطروح.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى أهالي محافظة مطروح، قائلا: "أشكركم أن اتيحت لي الفرصة أن أتكلم معكم واشوفكم.. محافظة مطروح وما يطلق عليها المنطقة الغربية.. مش بس مطروح.. من قبل مطروح بكتير.. مكنشي فيه اهتمام كبير من الدولة خلال السنين اللى فاتت".

ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع أهالى مطروح..

بفضل الله تخطينا أزمة الكهرباء ولما يكون هناك عبء يجب أن نساعد بعض

هنتجاوز التحدى الاقتصادى وهيتحول لماضى زى الإرهاب

لأهالى سيوة: هجيلكم إن شاء الله ولكن هتبذلوا جهد كبير والدولة معاكم

رأيت فى سيوة أزمة صرف زراعى عام 1986.. وبعد 35 سنة وجدتها زى ما هى

افتتاح مشروع الدلتا الجديدة قريبا.. وبنتكلم فيه عن 2 مليون فدان

الدولة تخطط لزراعة 700 ألف فدان جديد فى المنطقة الغربية

الدولة أعدت خطة توفير المياه للمناطق الساحلية

نقدم التعويض المناسب للمواطن عن الأرض أو البيت وده مبدأ

التنمية تحتاج إلى سنوات طويلة وإحنا ماشيين لقدام قوى