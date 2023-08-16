تراجع معدل التضخم فى بريطانيا لأدنى مستوى منذ فبراير 2022

كتبت نهال ابو السعود

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم في البلاد خلال شهر يوليو الماضي إلى 6.8%، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذا التراجع جاء مدعوما بانخفاض أسعار الغاز والكهرباء وتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تراجع معدل تضخم الغذاء إلى 14.9% في يوليو مقارنة ب 17.3% في يونيو.

من جهته، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت ،" إن الإجراء الحاسم الذي اتخذناه لمعالجة التضخم يؤتي ثماره، ويقف معدل التضخم الآن عند أدنى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي".

وأضاف "لكن بينما يتباطأ ارتفاع الأسعار، فإننا لم نصل إلى هدفنا بعد، ويجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام وإعادته إلى المعدل المستهدف البالغ 2% في أقرب وقت ممكن".

وكان البنك المركزي البريطاني قد تبنى برنامجا لرفع أسعار الفائدة في مسعى لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%، فيما يتوقع الاقتصاديون تراجع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام مع استقرار تكاليف الغاز والكهرباء، مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة العام الماضي بسبب تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسعار الطاقة عالميا.

في الوقت نفسه، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بنك إنجلترا يتعرض لضغوط متجددة لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد أن قفزت الأجور أكثر من المتوقع في يونيو ، مدعومة بدفعة لمرة واحدة لموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل ارتفاع تكاليف الاقتراض على الرغم من أن أحدث الأرقام الخاصة بسوق العمل أظهرت أيضًا أن أرباب العمل بدأوا في تسريح العمال استجابةً لتباطؤ نشاط الاقتصاد البريطاني.