وصوتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، على زيادة سعر الفائدة المصرفية إلى 5.25%، ارتفاعا من 5%، وهي الزيادة الـ14 على التوالي، مما يزيد من الضغط على حاملي الرهن العقاري.

وتظهر هذه الخطوة، أن البنك يواصل محاربة التضخم، الذي انخفض إلى 7.9% في يونيو الماضي - أربع مرات فوق هدفه البالغ 2 %، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس.

ويقول بنك إنجلترا إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، لذا فقد احتاج إلى اتخاذ إجراءات لجعله ينخفض أكثر.

لكنه أشار أيضا إلى "بعض المؤشرات الواعدة"، موضحا أن التضخم بدأ في الانخفاض والاقتصاد ينمو والبطالة منخفضة.