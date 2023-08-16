تجديد حبس عاطل متهم بقتل مسن داخل مسكنه لسرقته فى الأزبكية

كتب عبد الله

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق ، وذلك على خلفية اتهامه بقتل مسن داخل شقته بقصد سرقته، مستخدما آلة حادة "مفك" سدد له به عدة طعنات أودت بحياته فى الحال.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مقتول طعنا بمفك داخل شقته ووجود بعثرة فى محتويات الشقة مما يرجح أن الواقعة ارتكبت بقصد السرقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب بقصد السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق