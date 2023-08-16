"تثدى الرجال".. متى يلجأ الرجل للجراحة؟

كتبت ميرفت رشاد

تمامًا مثل النساء، يعاني بعض الرجال أيضًا من مشكلات في الثديين الأكبر حجمًا، حيث يظهر ثدي الرجل أو التثدي بشكل شائع في الفئة العمرية 21-40 ويذهب عدد كبير منهم لإجراء جراحات تصغير الثدي بسبب القلق والاكتئاب والتعرض للسخرية والإحراج، ليس فقط في النساء ولكن العمليات الجراحية التجميلية آخذة في الازدياد أيضًا لدى الرجال لأنهم غالبًا ما يكونون قلقين بشأن وجود ثدي ذكر وهي حالة تسمى التثدي، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

قال الدكتور بانكاج باتيل ، جراح التجميل الهندى: "تؤدي هذه الحالة إلى زيادة كمية أنسجة الثدي بسبب عدم التوازن الهرموني ، مثل انخفاض هرمون التستوستيرون أو المستويات الزائدة من هرمون الاستروجين ، سوف تنتفخ أنسجة الثدي عند الذكور وتبدو أكبر، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب السمنة ، واستخدام الستيرويد ، وبعض الأدوية ، وأمراض الكلى أو الفشل الكلوي ، وأمراض الكبد ، ومشاكل الغدة الدرقية، في الوقت الحالي ، يواجه الرجال في الفئة العمرية من 21 إلى 40 عامًا هذه المشكلة الخطيرة. 70 ٪ من الذكور لديهم تضخم في الثدي ".

وأوضح: "هذه الحالة تسبب الضيق عند الرجال، إنه يشوه سلامهم الداخلي، يمكن أن يصاب العديد من الرجال بالاكتئاب والتوتر والإحباط والغضب والشعور بالوحدة بسبب الثديين الأكبر حجمًا، سيتجنبون التواصل الاجتماعي ، سيكون لديهم مشاكل في صورة الجسد وسوف ينتقدون أنفسهم باستمرار، يقضي غالبية الرجال سنوات في إخفاء حجم صدورهم بقمصان فضفاضة أو ذات ألوان داكنة ويتجنبون الشواطئ أو التجمعات الاجتماعية، هناك ارتفاع في عمليات تصغير الثدي كخطوة كبيرة نحو إزالة وصمة الثدي عند الذكور.

في حديثه عن الحل ، قال لدكتور بانكاج باتيل الضوء: "لتقليل حجم الثدي الكبير ، هناك قبول لهذه الجراحة الآن لأن الرجال لا يمانعون في القيام بها، لقد تغلبوا الآن على وصمة العار والمحظورات المرتبطة بالعمليات الجراحية، يمكن أن يساعد فقدان الوزن أو اختيار الأدوية الموصوفة فقط في تقليل دهون الصدر ، ولكن الإزالة الكاملة للغدد وجراحة الدهون هي الخيار الدائم الوحيد".

أثناء جراحة تصغير الثدي ، يقوم جراح التجميل بإزالة الدهون والغدد من خلال الجمع بين شفط الدهون واستئصال الغدة، هذا الإجراء خالي من المخاطر حيث لا توجد آثار جانبية كبيرة.