اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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بعد تجاوزها الـ50 درجة مئوية.. عراقى يوثق ذوبان نعله من شدة الحرارة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:25 ص
بعد تجاوزها الـ50 درجة مئوية.. عراقى يوثق ذوبان نعله من شدة الحرارة ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
وكالات

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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عراقي وثق ذوبان نعله والتصاقه بأرضية الرصيف جراء شدة الحرارة التي تجاوزت الـ50 درجة مئوية فى العراق.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت هيئة الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، متوقعة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

 

 

وذكر بيان للهيئة أن "طقس اليوم الأربعاء سيكون صحوا حارا بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وصحو حار في المنطقتين الشمالية والجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

مبينا أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف و ميسان والناصرية والمثنى 49، صلاح الدين و ديالى وبابل والبصرة 48، دهوك والسليمانية 42".

وأضاف البيان أن "غدا الخميس سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي حار في المنطقة الجنوبية، وصحو إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم حار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ويشهد العراق موجة حر غير مسبوقة هذا الصيف، وفي وقت سابق، توقعت الهيئة أن تتخطى درجة الحرارة في 13 محافظة نصف درجة الغليان.

 


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