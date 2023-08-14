درجة الحرارة فى العراق تصل لـ50 وتوقعات بأجواء حارة حتى نهاية سبتمبر

وكالات

يشهد العراق موجة حر قاسية، اليوم الاثنين، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية لا سيما لمن يعملون في الخارج.

وحسب موقع الحرة، قال المتحدّث باسم دائرة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، إن درجات الحرارة بلغت في العاصمة بغداد خمسين درجة مئوية الأحد، متوقعاً أن تبلغ الاثنين 50 كذلك، متحدثاً عن "موجة حرارة".

أما أعلى درجات الحرارة الاثنين فمن المتوقع أن تسجل "51 في مناطق السماوة والناصرية والديوانية والنجف" في جنوب البلاد، وفق المسؤول.

وألقى ذلك بثقله على حركة السكان، فيما قلّصت بعض المحافظات العراقية لا سيما في الجنوب، مثل ذي قار الدوام الرسمي للموظفين.

وتوقّع المسؤول أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً في الأيام المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحرارة ستبقى مرتفعة في العراق حتى نهاية شهر سبتمبر.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض أوجه التغير المناخي وفق الامم المتحدة، وهو يواجه الجفاف للعام الرابع على التوالي.