وكالات

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، إن روسيا بدأت "بشكل شبه مؤكد" في نشر "طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع".

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أشارت الوزارة، "من شأن التصنيع المحلي أن يسمح لروسيا على الأرجح بوجود إمدادات يمكن الاعتماد عليها من الطائرات المسيرة الانتحارية".

وكانت قد ذكرت الخدمة الصحفية لقيادة القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق بصواريخ مختلفة ومسيرات انتحارية، مشيرة إلى قيام القوات بإطلاق 30 "صاروخ كروز" و"صاروخ جوى" و"32 مسيرة انتحارية"، فيما دمرت قوات الدفاع الجوى الأوكرانية 37 هدفا جويا روسيا.