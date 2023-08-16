وأشارت الخدمة الصحفية، وفقا لصحيفة (يوكرانيسكا برافدا) الأوكرانية، إلى أن القوات دمرت البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية فى أوديسا أوبلاست، مشيرة إلى أنه -خلال الأيام الماضية- نفذ سلاح الجو أكثر من 20 غارة جوية على منشآت الروس ومجموعات المعدات والأفراد.