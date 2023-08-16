

وتراجعت المبيعات في 14 من أصل 21 قطاعًا فرعيًا، حيث ساهم قطاع المنتجات البترولية والفحم بقيادة التراجع بنسبة 8.3 في المائة في هذا التراجع.



كما انخفضت مبيعات صناعة الكيماويات بنسبة 6.5 في المائة، نتيجة تراجع مبيعات المبيدات الحشرية والأسمدة والمواد الكيماوية الزراعية الأخرى، وتراجعت مبيعات الآلات بنسبة 5.5 في المائة.



في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات المركبات المتحركة على الطرق (السيارات) بنسبة 11.4 في المائة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019، حيث زادت مصانع تصنيع السيارات العديدة إنتاجها وعملت بطاقة إنتاجية أعلى. وتراجعت مبيعات قطع غيار المركبات المتحركة بنسبة 6.8 في المائة في يونيو بعد زيادة كبيرة في مايو.



وأشارت إحصاءات كندا إلى أن إجمالي المبيعات بالدولار الثابت تراجع بنسبة 1 في المائة في يونيو، منوهة إلى انخفاض حجم السلع المباعة.